منى المنصوري تقيم مهرجانًا جديدًا للموضة في أسوان نوفمبر المقبل

التقى وزير السياحة المصري، يحيى راشد، خلال مشاركته بسوق السفر العربي بدبي، مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، حيث جرى الاتفاق خلال اللقاء على إقامة مهرجان دولي للموضة، في مدينة أسوان، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى لمهرجان نفرتيتي للموضة بالأقصر، الذي أقيم في بداية شهر أبريل الجاري.

من جانبه، وافق راشد خلال اللقاء على إقامة مهرجان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافة، بشكل سنوي، وسط المعابد الفرعونية، بمدينة الأقصر التاريخية.

وجاءت موافقة الوزير المصري، على إقامة مهرجانين للموضة في الأقصر وأسوان، استجابة لمطالب الأوساط السياحية والشعبية في المدينتين.

كما التقت منى المنصوري، محافظ البحر الأحمر بمصر، اللواء أحمد عبدالله، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل إقامة عدد من الفعاليات الدولية المعنية بفنون الموضة، بالمدن السياحية في المحافظة .

وقالت المنصوري، عقب لقائها وزير السياحة المصري، الذي يزور الإمارات العربية المتحدة للمشاركة بسوق السفر العربي المنعقد بدبي، إنها سعيدة بالاقبال الكبير على الجناح المصري بسوق السفر العربي، وعبرت عن سعادتها بلقاء وزير السياحة المصري، وتقديرها لجهود المستشار السياحي المصري بالإمارات، أحمد علي.

وأشارت، إلى أنها ستقوم بزيارة لمصر، لبدء الإعداد لإقامة دورة جديدة من مهرجان نفرتيتي، وبدء التنسيق مع سلطات محافظة أسوان، لإقامة مهرجان للموضة هناك، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتابعت، أنها لم تستقر بعد على اسم لمهرجان أسوان، لافتة إلى أنه سيكون اسمًا فرعونيًا له علاقة بالموضة والجمال في مصر القديمة.