بالصور.. أعراس تكسر قاعدة الفستان الأبيض

على غرار نجمات ومشاهير هوليوود اللواتي تخلين عن الثوب الأبيض التقليدي في حفلات زفافهن لصالح فساتين غير مُبتذلة وفي ذات الوقت أنيقة حذت نساء أمريكيات حذوهن في ليلتهن الكبيرة، مُعلنات رفضهن للانسياق وراء عادة سببها خرافي وتُتبع مُنذ أكثر من قرن.

صحيفة "واشنطن بوست" التقت مع مجموعة من النساء اللواتي تخليهن عن الثوب الأبيض في حفل زفافهن، حيث قالت كاتي جوردون أنها أعلنت سخريتها من التقاليد المُتبعة بارتدائها فستان أزرق ملوكي وفي نفس الوقت مريح، كما التقطت صور الزفاف مع زوجها أرين جيهريك وبصحبتهم عنزة، كسخرية من تقاليد الزفاف الراسخة والتي تجعل العروس في حفلها كتمثال يصعب تحريكه.

أما العروس سارة نوفيك فارتدت يوم عرسها فستان احمر قصير جلبته من خزانتها، وتساءلت في حديثها مع الصحيفة عن سبب ارتداء فستان الزفاف لمرة واحدة في العمر، مبينة أنها لا تستطيع ارتداء ثياب لا تشعر به لمجرد أنه يُحملها صفة عروس.

وتابعت نوفيك والتي تعمل كمنظمة مجتمع "أن الفستان الأحمر جعلها تشعر بالراحة، وأنها جزء من حفل زفافها، كما وأتاح لها إمكانية الرقص.

في حين ارتدت آبي هولدن يوم زفافها فستان وردي، مبنية أنها قررت ارتدائه دون أن تبلغ خطيبها ووالدتها، وفاجأتهما يوم الزفاف في ذلك.

وأوضحت هولدن والتي تعمل كمستشارة قانونية أن المجتمع لديه صورة نمطية كيف يجب أن تبدو العروس، وأنها ليست ليدي في ليلتها الكبيرة باللون الأحمر، متابعة "انه مجرد لباس! لماذا هو مرهق جدا؟".

وأطلقت أزياء هوليود مؤخراً مجموعة تصاميم لثوب العرس تشمل ألوان تتنوع ما بين الباستيل الزاهي، والألوان البراقة، وأخرى مُزينة بالورود، وبطيعات فريدة.