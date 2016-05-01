في الذكرى المئوية للمجلة.. كيت ميدلتون نجمة غلاف فوغ

تظهر دوقة كامبردج كيت ميدلتون على غلاف طبعة الذكرى المئوية للنسخة البريطانية من مجلة الموضة "فوغ" لتحذو حذو الأميرة الراحلة ديانا والدة زوجها الأمير وليام.

وكشفت مجلة "فوغ" عن غلافها لطبعة عدد يونيو/ حزيران على موقعها على الانترنت والذي سيطرح للبيع، يوم الخميس، ويُظهر الغلاف كيت مبتسمة في خلاء ريفي ترتدي قبعة خضراء وسترة بنية وبلوزة بيضاء.

كما تظهر كيت في صورة أخرى والجزء العلوي من ردائها مخطط باللونين الأحمر والاسود وتتكئ على سياج خشبي.

وقالت الكساندرا شولمان، رئيسة تحرير "فوغ": "أشعر بامتنان كبير بأننا بوسعنا مواصلة تقليدنا في الصور الملكية البارزة".

ومن المقرر أن تعرض صورتان لكيت من الصور التي التقطها المصور البريطاني جوش أولينز خلال حفل لالتقاط الصور في معرض "ناشيونال بورتريت غاليري" في لندن كجزء من معرض في مايو/أيار للاحتفال بالذكرى المئوية لفوغ.

وكانت ديانا والدة الأمير وليام زوج كيت قد ظهرت عدة مرات على غلاف المجلة، لكن المجلة قالت إنّ هذه أول صورة تلتقط لكيت لمجلة أزياء. وظهرت الملكة اليزابيث وغيرها من أفراد الأسرة المالكة داخل المجلة ولكن ليس كنماذج للغلاف.