بالتعاون مع "فوغ".. مسابقة لتشجيع المصمّمات السّعوديات.

نظمت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالتعاون مع مديرة تحرير مجلة "فوغ" الإيطالية، فرانكا سوزاني، وبدعم من وفاء أبّار، رئيسة مجموعة المتاجر الفاخرة "رباعيات"، مسابقة لتشجيع المصممات الشابات في السعودية في الفترة ما بين 20 و 22 أبريل/نيسان، في العاصمة الثقافية للمملكة جدة، ويعد هذا الحدث فرصةً نادرة للمحررين والصحفيين الدوليين للوصول إلى نمط حياة النخبة النسائية في المملكة العربية السعودية.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من العديد من الشخصيات المؤثرة في صناعة الموضة، مثل العارضة ناعومي كامبل، والمصممة سيلفيا فنتوريني فندي وابنتها دلفينا ديليتريز، والمصممة فريدة خلفة، وألبرتا فيريتي، وستيلا جان.. لمتابعة الخبر اضغط هنا.