4 خطوات توفر الوقت أثناء وضع الماكياج

تهدر النساء عموماً الكثير من الوقت أثناء وضع الماكياج والتزين في الصباح للخروج للعمل، بل إن كثيرًا منهن يجدن تلك المهمة شاقة ومرهقة، ما يجعلهن يستيقظن باكرًا قبل الموعد بساعتين، فهل هناك طريقة مريحة وأسرع لإنهاء المكياج في وقت قصير؟.

في هذا السياق، كشفت فنانة المكياج العالمية، إليزا كينوتش، في حديث مع صحيفة "ميرور" البريطانية، عن 4 خطوات فقط لتوفير الوقت والتقليل من الجهد أثناء التزين استعداداً للخروج.

كل ما تحتاجه المرأة، وفق إليزا، هو: بودرة كنتور أو كريم بشرط أن يكون أغمق من كريم الأساس بدرجتين، وكونسيلر أفتح من كريم الأساس بدرجتين، وفرشاة أو إسفنجة.

الخطوة الأولى: أولاً عليك البدء في تحديد تجويف عظام الوجنتين، عن طريق وضع أصابعك على عظام الوجنتين وتحديد الانحناء الطبيعي للعظام. استخدمي هذا كدليل حيث تقومين من خلالها بعمل كنتور للخدود، واستخدمي يدك بخفة للتأكد من مزج جميع الحواف.

الخطوة الثانية: بمجرد أن تضعي بودرة الكنتور على عظام الوجنتين، يصبح الأمر متروكاً لكِ، إن كنت تريدين المزيد، وإن شعرت أنكِ تمتلكين جبهة كبيرة، يمكنك أن تضعي ظلاً من البودرة أعلى الرأس.

وإذا أردت مظهراً أصغر للأنف، يمكنك إضافة ظل الكنتور أسفل جانبي الأنف، أو في الجانبين باتجاه الحواجب.

قد تفضلين وضع بعض الشيء من البودرة أسفل الشفاه السفلية، إلا أن هذه الخطوة اختيارية، كما يمكنك مزجها، واستخدمي كريماً لرسم الكنتور، افعلي ذلك بإسفنجة مبللة أو فرشاة، أما إذا استخدمت البودرة، فلابد من التأكد من مزجها جيدًا، حيث لا تترك خطوطاً على الوجه؛ لأنه من الصعب التخلص منها.

الخطوة الثالثة: الآن، انتهت مرحلة البودرة، ولابد من تسليط بعض الضوء على الوجه لإبراز كل ما فعلتيه، لذا قومي بوضع ظلال خفيفة من الكونسيلر بشكل مثلث أسفل العينين، وإذا أردت إكمال إضاءة الوجه، يمكنك وضع الكونسيلر في منتصف الجبهة، وأسفل منتصف الأنف وعلى الذقن.

الخطوة الرابعة: بعد الانتهاء من إضاءة الوجه والكنتور، عليك إظهار ثمرة ما فعلتيه، لذا لا تستخدمي كريماً، وإنما عليك استخدام بودرة مضغوطة أو لوس بودر، وابدئي بوضعها بخفة على جميع أجزاء وجهك.