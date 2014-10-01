Portofino جديد شافهاوزن لمحبي الساعات الفاخرة

أطلقت دار "آي دبليو سي شافهاوزن" للساعات السويسرية مجموعة Portofin الجديدة ذات الحجم الصغير نسبيا مقارنة مع الموديلات الرائجة، وحظيت المجموعة بإعجاب عشاق الساعات، الذين يفضلون التصاميم الأصغر قليلاً مع لمسات فخمة.

وتتكون المجموعة من ساعتين مميزتين 33 مم تتوفران في سبع إصدارات مختلفة مصممة لتعكس أناقة المدينة الساحلية الإيطالية، حيث عائلة ساعات الدار السويسرية. تضمنت إصدارات الدار 10 نماذج مختلفة خلال عام 2011 من نوع 33 مم Portofino Midsize Automatic، لتتوفر مع أو بدون قرص مرصع بالألماس، فضلاً عن 3 إصدارات من ساعات Portofino Automatic تتضمن إطار ساعة بقطر 40 مم مرصعاً بأحجار ثمينة حول نافذة العرض.