سوق الموضة الأفريقية كنز بـ 31 مليار دولار

تشتهر الموضة الأفريقية باستخدامها الجريء للألوان الصارخة من البرتقالي الحامي إلى الأزرق المضيء. ووجدت في السنوات القليلة الماضية طريقها إلى مرأى بعض أهم سيدات العالم مثل السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما والمغنية بيونسيه.

وبعدما استطاعت ميشيل أن توجه اهتمام وسائل الإعلام إلى مصممة إحدى فساتينها النيجيرية ماكي أوه خلال جولتها بأفريقيا العام 2013، يقام في جوهانسبرغ حاليًا معرضً يستكشف تاريخ الموضة الشعبية في أفريقيا وتحديدًا جوهانسبرغ وكازابلانكا ولاغوس ونيروبي.

وقالت صاحبة المعرض ومؤلفة الكتاب حول نفس الموضوع هانا أزيب بول إنها أرادت توثيق تطور خط سير الموضة من خلال هذه المدن الكبرى.

ووصفت نيروبي بأنها مدينة صارخة ومبدعة وبأن المشهد في كازبلانكا (القفطان المغربي) أصغر إلى حد ما ولكنه مميز في نفس الوقت.

اسم الكتاب والمعرض "Fashion Cities Africa"، وسيشكل أول معرض معاصر لمصممي الأزياء الأفارقة في بريطانيا.

ويقدر سوق الملابس والأحذية في أفريقيا نحو 31 مليار دولار وفق تحليلات مؤسسة "يورومونيتر".

وكانت بيونسيه ارتدت مؤخرًا تصميمات للنيجيرية ماكي أوه وليسا وايكيري جونس، اللواتي بدأن طريقهن للشهرة العالمية.

وتتحدى المصممات فكرة أن أفريقيا عاجزة عن إنتاج تصميمات فاخرة، لذا تراهن يركزن على الإكسسوارات الإثنية على وجه التحديد.

وتنظم دول أفريقية منذ العام 2011 معارض وعروض أزياء للحاق بركب الموضة العالمية، الأمر الذي لفت أنظار مستثمرين كبار.

بدورها قالت مصممة تدعى مبغاوي إن الأفريقيين لا يخشون الألوانن ويتعاملون معها في اليقظة والنوم على حد سواء، بعكس الأسواق العالمية.