بالفيديو.. إعلان الفائزين بـ"مسابقة فوشيا لأجمل تصميم"

في إطار جهود موقع فوشيا والمصممة الإماراتية منى المنصوري، لدعم وتشجيع المواهب الشابة في عالم التصميم، تمّ الإعلان صباح اليوم عن أسماء الفائزين في "مسابقة فوشيا لأجمل تصميم"، التي ينظمها موقع فوشيا بالتعاون مع المصممة الإماراتية العالمية منى المنصوري.

وقد تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين بعد عملية فرز أكثر من 3200 مشاركة من 25 دولة عربية وأجنبية، وتمّ اختيار 3 فائزين من بين 56 متسابقًا وصلوا المرحلة النهائية.

وفي جلسة التصفية النهائية وقع الاختيار من قبل لجنة التحكيم التي تترأسها السيدة منى النصوري وكل من.. لمتابعة الخبر يرجى اضغط هنا.