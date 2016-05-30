منى المنصوري في مصر لإقامة 3 مهرجانات للموضة والسياحة

تبدأ مصمّمة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، زيارة لمصر اليوم الاثنين، للإعداد لإقامة 3 مهرجانات دولية للموضة والسياحة، في 3 مدن مصرية، هي: شرم الشيخ وأسوان والأقصر.

وتأتي زيارة المنصوري للجمهورية، بعد تكريمها بمعرض "شيك ليدي" أبوظبي، الذي يعد الملتقى السنوي في عالم الأناقة والأزياء والجمال، في الخليج العربى، والذي اختتمت فعالياته أمس الأحد، وقدمت خلاله مجموعة من تصميماتها، التي ضمت 25 فستانًا، من موديلات "الهوت كوتور" الملائمة لأجواء صيف 2016، في عرض رائع أبهر الحضور.

وتميّزت الفساتين، بالألوان الهادئة التي تنتمي إلى فئة الباستيل، والتي تضفي على من ترتديها إطلالة الأميرات، وتعيدنا إلى أجواء الزمن الجميل؛ حيث التميز والرقيّ في جميع التفاصيل.

واحتوت المجموعة الجديدة لمنى المنصوري، الكثير من التفاصيل الرقيقة، والتي صنعت يدويًا لتحاكي خطوط الهوت كوتور الراقية، والتطريز اليدوي، بأرقى أنواع السوافسكي.

أما الألوان فتمّ اختيارها بدرجات تتناسب مع جميع ألوان البشرة، كما كرّم المعرض اثنين من أصدقاء المنصوري، هما؛ المغنية الفرنسية المعروفة دياز، ومصمم الأزياء الإسباني الشهير أوستينغ، اللذين شاركا في فعاليات المعرض، بدعوة من المصممة الإماراتية الشهيرة.

وأوضحت المنصوري في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن المهرجانات الـ 3 تهدف لتنشيط السياحة في المدن المصرية، وبعث رسالة طمأنة لمختلف الأسواق السياحية في العالم، بأن مصر ومقاصدها السياحية آمنة، وأن هذه المهرجانات بمثابة رد الجميل لمصر، التي تعد الدرع الأولى للأمة العربية.

وستلتقي المنصوري، خلال زيارتها لمصر، بمحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، لوضع الترتيبات الخاصة بإقامة الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ الدولي للموضة والسياحة، والمقرر إقامته في أغسطس/ آب المقبل، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وسلطات محافظة جنوب سيناء.

كما تلتقي محافظ أسوان، اللواء مجدي حجازي، للإعداد لإقامة مهرجان دولي للموضة، وسط المعالم الفرعونية بالمدينة، خلال نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وتختتم المنصوري لقاءاتها مع المسؤولين المصريين، بعقد اجتماع مع محافظ الأقصر، الدكتور محمد بدر، للإعداد لإقامة الدورة الثانية، لمهرجان نفرتيتي الدولي للسياحة والثقافة، بمعبد الأقصر الفرعوني.