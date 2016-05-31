مشاهير ونجمات هوليود يتألقن بالعمامة (صور)

اختطفت نجمات هوليود والمشاهير الأضواء بارتداء العمامة الأنيقة من فيرساتشي، وفي مقدمتهن أمل كلوني، وكايلي مينوغ وكيت موس، كعودة لعصر العمامة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت كلوني تغطية رأسها بعمامة من فيرساتشي، أثناء مقابلة البابا في عطلة نهاية الأسبوع، وقد اختطفت المحامية الحقوقية، البالغة من العمر 38 عامًا، الأضواء بعمامتها، من زوجها النجم السينمائي جورج كلوني والبابا نفسه.

ولم تكن كلوني الوحيدة في التألق بالعمامة، حيث برزت بها نجمة البوب كايلي مينوغ، والسوبر ستارز كاتي بيري، وعارضة الأزياء العالمية كيت موس، وإيفا هيرزيجوفا ومصممة الأزياء ستيلا مكارتني.

والمعروف أن العمامة تعد واحدة من صيحات الموضة حاليًا، خلافًا للشالات الأنيقة والقبعات الصغيرة المستديرة، التي تفضلها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وسبب عودة العمامة هي أنها تعد بمثابة عملية شد وجه صغيرة، وترسم العين، وترفع عظام الوجه، ناهيك عن الإغراء ولفت الانتباه، كما أنها تحمي المرأة وتخفي عيوب شعرها سواء كان غير مغسول أو متقصف.

والمعروف أن العمامة كان يرتديها الرجال، ولم تدخل عالم الموضة النسائية حتى العشرينات من القرن الماضي، ثم بدأت النساء يستخدمونها من باب الحشمة في الأربعينيات.