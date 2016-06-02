تونس.. مصمّمو الأزياء الشبان يبدعون (صور)

أسدل الستار على الدورة الأولى من مهرجان مصمّمي الأزياء الشبان، الذي مثل فرصة حقيقية لاكتشاف مواهب جديدة من المبدعين التونسيين، مواهب عملت على الإبداع والخلق لابتكارات شبابية جديدة في عالم الأزياء.

وكان المهرجان مناسبة للتنافس بين المبدعين التونسيين، الذين صمّموا أزياء رائعة، جمعت بين الألوان الزاهية والمشرقة، التي نالت إعجاب الحاضرين في دورة يرأس لجنة تحكيمها الإيطالي لوكا رينفراشي رئيس "فيدارمودا" بإيطاليا، إلى جانب أعضاء آخرين من البرتغال وفرنسا وتونس.

وشهد المهرجان عروض الجمال والأناقة من خلال تقديم أزياء جميلة أبدعها المصممون الشبان، حيث منحت العارضة سمر بكار جائزة أحسن عارضة أزياء لسنة 2016.

وحضر عروض مهرجان مصمّمي الأزياء الشبان عدد من المختصين من تونس وخارجها حيث تمّ تسليط الأضواء على قطاع الموضة والابتكارات بما فيها من جديد.