منى المنصوري تستعد لمهرجان "إيزيس" في مصر نوفمبر المقبل

اختتمت مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، الجمعة، زيارة لمدينة أسوان بصعيد مصر، في إطار الإعداد لإقامة الدورة الأولى من مهرجان "إيزيس" الدولي للموضة والثقافة والفنون.

وزارت المنصوري، معبد "فيله" الفرعوني، والذي من المنتظر أن يشهد فعاليات المهرجان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لينضم إلى مهرجان "نفرتيتي" الدولي للموضة والثقافة بمدينة الأقصر، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للموضة والسياحة.

وقالت منى، في تصريحات لإرم نيوز، إنّ مهرجان "نفرتيتي" الدولي للموضة والثقافة، الذي أقيم في مدينة الأقصر خلال أبريل/نيسان الماضي، ولاقى نجاحًا غير متوقع، دفعها لتنظيم المهرجان الجديد تحت مسمى "إيزيس الدولي للموضة والثقافة والفنون" في دورته الأولى، داخل معبد "فيله" بمدينة أسوان، بهدف دعم السياحة في مصر، بعد أن تناولت وكالات الأنباء العالمية، تغطية المهرجان السابق بالأقصر باهتمام بالغ، ووصفته بأنه عامل قوي ساهم في اختيار مدينة الأقصر عاصمة للسياحة العالمية خلال عام 2016.

وأضافت مصممة الأزياء الإماراتية، أن مثل المهرجانات تعمل على تغيير مفهوم الأزياء من عروض جسدية غير هادفة، إلى مفهوم جديد إيجابي، يلقي الضوء على التراث الفرعوني المصري والأزياء الفرعونية، التي ظهرت بشكل مُبدع من خلال النقوش الأثرية على جدران المعابد، والمواقع الأثرية داخل مصر، ودلت على تطور القدماء المصريين في التحنيط وهندسة العمارة والبناء، وأيضًا في المكياج والعطور والأزياء التي يرتدونها، مشيرة إلى أن مصر تعد بذلك عاصمة العالم في الموضة قبل آلاف السنين، لتسبق مدنا عالمية مثل باريس وروما وغيرها ممن يدّعون بأنهم عواصم العالم في الموضة وتصميم الأزياء.

وأشارت، إلى أنها نظمت عروض أزياء كثيرة في مختلف بلدان العالم، ولكنها قررت أن تعيد الشيء لأصله، قائلة: "مصر مهد الحضارات وأصلها".

ولفتت، إلى أنها ستدعم مصر بثلاثة مهرجانات للموضة، بدأتها بمهرجان "طيبة" للموضة والثقافة، وتستكملها بمهرجان أسوان، ثم "شرم الشيخ" للسياحة والموضة.