مهرجان نفرتيتي للموضة يحتفي بـ "أم الإمارات"

أهدت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري فعاليات الدورة الأولى لمهرجان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافة والذي أقيم وسط معالم معبد الأقصر الفرعوني بصعيد مصر، في شهر أبريل الماضي لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك لما قدمته من دعم وتشجيع للمرأة الإماراتية في الداخل والخارج، وعلى مختلف الأصعدة والاهتمامات.

وثمَّنت "المنصوري" في مقال افتتاحى لكتاب تذكاري، حول أحداث المهرجان، دور أم الإمارات، في النهوض بالمرأة والمجتمع، وإرساء دعائم حمايته، والصعود به نحو آفاق أرحب من التقدم والنجاح.

وكانت إدارة مهرجان الأقصر الدولب للموضة والثقافة، قد أعلنت عن إصدار كتاب تذكاري يقع فى 200 صفحة من القطع الكبيرة المصقولة، سُجِلَتٌ خلاله أحداث وفعاليات الدورة الأولى للمهرجان، والتي أقيمت بمعبد الأقصر الفرعوني، بصعيد مصر، في الثامن والتاسع من شهر أبريل الماضي.

الكتاب الذي سيصدر خلال شهر يونيو الجاري يتضمن توثيقًا مصوراً لكافة فعاليات المهرجان، من عروض للموضة والأزياء، وتعريف بالمصممين المشاركين ونماذج من تصميماتهم وتكريم الشخصيات المشاركة من المصريين والعرب والأجانب، مثل الشيخة إليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخة نورة بنت خليفة بن عبدالعزيز آل خليفة، وتوثيق مصور للقاءات والعروض والجولات، طوال فترة الإعداد لإقامة المهرجان، وحتى إقامته وسط آثار معبد الأقصر الفرعوني، بجانب توثيق المواد الصحفية والمقالات، التي تناولت فعاليات المهرجان في مختلف الصحف المصرية والعربية والأجنبية.

ويحتوي الكتاب على مقال لعالم المصريات الدكتور زاهي حواس، حول سحر الفراعنة، وبراعتهم في مختلف الفنون والعلوم، ودور المهرجان في إلقاء الضوء، على جانب لا يعرف عنه الكثير في مصر القديمة، وهو المرأة ، مثمناً دوره نحو المرأة وأزياءها وملابسها في مصر الفرعونية.

يذكر أن مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، رئيس مهرجان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافة، قد اختتمت هذا الأسبوع، زيارة لمصر، التقت خلالها، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمصر، سامي محمود، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومسئولون بمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك للتحضير لإقامة الدورة الثانية من مهرجان نفرتيتي، بجانب إقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للموضة والسياحة، فى شهر سبتمبر المقبل، ومهرجان إيزيس الدولي للموضة والسياحة والثقافة، بمدينة أسوان في شهر نوفمبر المقبل.