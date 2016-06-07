طالبة أزياء تنجح في تصميم ملابس داخلية بتقنية 3D

في خطوة تُعبّر عن الإبداع الحقيقي، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة مع حياكة وتصميم الأزياء نجحت الطالبة جيس هوتون من كلية الأزياء في جامعة "نوتنغهام ترنت" في المملكة المتحدة بإطلاقها مجموعة فريدة للملابس الداخلية و"اللانغيري" والتي صممتها بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D، والتي من شأنها أن تغير طريقة تفصيل الملابس.

اعتمدت هوتون (23 عاماً) على السليكون المرن في تصميم حمالة الصدر ما أعطاها حرية في تشكيلها كما تريد، وطبعتها بعد ذلك باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد, والتي ظهرت كشبكة شفافة مطبوع عليها الأزهار والدانتيل.

ووفقا لصحيفة "3D" المعنية بنشر التصاميم بتقنية الثلاثية الأبعاد فإن طالبة الأزياء أكدت أن التصاميم بهذه التقنية تُعد أكثر صلابة ومرونة من تلك المصنعة تقليديا، وقطعها سلسلة وناعمة الملمس، ومركبة بشكل صحيح.

وبينت أن الطباعة بتقنية 3D يمكنها أن تخلق تصاميم أكثر تعقيداً من الطرق التقليدية، فببساطة يتم إدخال القياسات عبر جهاز الكمبيوتر وربما عبر أجهزة المسح 3D لاحقاً لتسجيل قياسات دقيقة للمستهلكين، لتحديد القطع التي تُركب خصيصاً لهم وبالأحجام التي تماثل أجسامهم وذلك بشكل أنيق وليس له مثيل.