هل يجب استعمال مستحضرات التجميل من الماركة ذاتها؟

برلين - يسود اعتقاد بين الكثير من النساء بأنه يجب استعمال مستحضرات التجميل من الماركة ذاتها من أجل حماية البشرة؛ لأنها تكون متوافقة مع بعضها البعض. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

ورداً على هذا الاستفسار، نفى فنان التجميل الألماني رينيه كوخ صحة هذا الاعتقاد الشائع، مشيراً إلى أن المواد الفعالة هي الأهم، ويجب أن تكون مناسبة لنوع البشرة، ولكن ليس من الضروري أن تنتمي مستحضرات التجميل لسلسلة واحدة.

وبناء عليه، يجوز للمرأة استخدام كريم نهاري من ماركة ذات سعر مناسب، وفي المقابل يتم استخدام كريم ليلي من ماركة ذات سعر مرتفع بعض الشيء.

وبشكل عام، ينصح فنان التجميل الألماني باستعمال كريم نهاري غير دهني للغاية؛ كي لا يلتصق الغبار الدقيق على البشرة الدهنية. لذا فمن الأفضل نهاراً تطبيق كريم غني بمواد الترطيب، تمتصه البشرة بسرعة.