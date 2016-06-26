مصمم أزياء كولومبي يصمم ثوبًا سعوديًا واقيًا من الرصاص (صور)

قدم مصمم أزياء كولومبي عرضًا لملابس رجالية ونسائية واقية من الرصاص من تصميمه يوم الجمعة الماضي٬ ومن بين ما تم عرضه ثوب سعودي، حيث تميزت الأزياء المعروضة بخفتها وأناقتها وبدت وكأنها ثياب عادية.

وقال المصمم "ميجيل كاباليرو" إن عددًا من كبار القادة والشخصيات من عدد من دول العالم يستخدمون ملابسه، من بينهم ملك الأردن.

وكشف وفقًا لوكالة "رويترز" أن لديه ما أسماه "نادي الناجين"، وفيه 20 عضوًا يدينون بحياتهم لأزيائه، معبرًا عن اعتزازه بذلك بالقول: "أكثر ما يشعرني بالرضا ليس كسب المال والأعمال بل إنقاذ الأرواح".

ويصمم كاباليرو سترات واقية من الرصاص ومن تفجيرات الألغام لقوات الجيش والشرطة، ويتراوح سعر البدلة الرجالية الرسمية بين 6 ­إلى 8 آلاف دولار، فيما يبلغ سعر السترة فقط 3500 دولار .