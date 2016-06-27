أضيفي على ديكور منزلك لمسة أنثوية (صور)

يعتبر منزل المرأة مملكتها الخاصة، فيه تبني أحلامها وتكمل مسيرتها وتعزز حضورها داخل المجتمع، وهو جزء لا يتجزا من شخصيتها، يعكس طريقة تفكيرها واهتمامها بالتفاصيل، التي غالبا ما تتحدث عن حكايتها مع الذوق والجمال، ولهذا حرص مصمم الديكور طارق سكيك عل خصها بمجموعة من النصائح لاختيار الأفضل لمملكتها، هو الذي يعتبر أن المنزل ليس مجرد مكانا نسكن فيه بل هو ملاذا للراحة والطمأنينة والسعادة، وينصحها الاهتمام بأدق التفاصيل التي ومهما كانت بسيطة فهي تعكس بشكل أو بآخر شخصية هذه السيدة وعلاقتها بالمكان المحيط بها.

المهندس طارق سكيك رئيس قسم التصميم في مجموعة الكيدرا المتخصصة، درس سيكولوجية المرأة ودخل في أعماقها وتخصص في مساعدتها على اختيار تصاميم مناسبة لكل شخصية من خلال استغلال المساحات واللعب على عنصر التفاصيل التي ومهما كانت بسيطة فهي تضيف إلى ديكور منزلك جمالا وأناقة مختلفة.

يهتم المهندس طارق سكيك بالتفاصيل ويعتبر أن الصورة النهائية لا تكتمل إلا متى عرفنا كيف نلعب على وتر التفاصيل الصغيرة بحيث نضع كل شيء في مكانه الصحيح والمناسب.. وقد شارك مؤخرا في معرض أنديكس وقدم مجموعة متميزة من الأثاث الثمين والراقي عكس من خلاله الخطوط العريضة التي يعمل على تعزيزها في هذا المجال، وقد استوقف الديكور الذي قدم من خلاله مجموعته الراقية عدد كبير من رواد المعرض الذين استفادوا من مشاركة طارق وتعرفوا أكثر على الأمور الواجب مراعاتها في اختيارنا للديكور المناسب لمنزلنا وكيف نلعب على وتر التفاصيل لنقدم أفضل ما لدينا بأجمل صورة.

إليك سيدتي مجموعة من النصائح من مهندس الديكور وخبير الذوق العالي في إعادة ترتيب منزلك بما يناسب شخصيتك المهندس طارق سكيك..

*اختاري روحا واحدة لديكور منزلك وعززي وجودك في كل قطعة تختارينها، وتذكري أن هذه المملكة التي ستصنعيها هي وليدة تشارك مع زوجك، لهذا احرصي على وضع الخطوط العريضة لديكور منزلك مع الشريك قبل البدء بالتنفيذ.

*كل غرفة في منزلك لها خصوصية مختلفة، احرصي على الاهتمام بالتفاصيل ولا تترددي في تعدد الألوان وفي حال اختلفتي في الذوق مع زوجك اتركي لمهندس الديكور الحرية في اختيار ما يجمع بين ذوقيكما.

*غرفة النوم هي المكان الأكثر أهمية في حياة الزوجين، يجب أن تعكس الكثير من الراحة والهدوء فهي الملاذ الذي ستهربين إليه بعد زحمة الحياة وصعابها، حاولي اختيار ألوانك المفضلة واعتمدي على مصمم الديكور في تحويل فوضى الألوان التي تدور في رأسك الى لوحة متجانسة متناسقة تريحك وتسعدك.

*كافة التفاصيل يمكن استخدامها في ديكور غرفة النوم وهي مهمة وأساسية في تحويل هذا المكان إلى عنوان للراحة والاسترخاء، يمكنك الاعتماد على ذوقك الأنثوي في اختيار الزهور والشموع التي تضفي على المكان ملامح أنثوية يحتاجها.

*الألوان عالم لا ينتهي وتختلف تركيبتها باختلاف الأذواق، لهذا ننصح دائما باختيار الألوان المريحة لك التي تترك في داخلك هذا الهدوء الذي تحتاجينه في منزلك. لا تعتمدي فوضى الالوان لكن ابحثي عن تلك التي تعبر عنك حتى يكون منزلك مريح لك..

*يمكنك استخدام اللوحات والصور لكن بشرط أن تتناسب والروح العامة التي اخترتها لمنزلك، هذه الإضافات مهمة في ديكور المنزل بشرط أن توظف في مكانها الصحيح وبشكل متناسق.

*حاولي أن تظهري الجمال في منزلك لهذا لا تتردي في اخفاء كل ما يؤثر على المنظر العام للديكور من خلال استخدام خزائن وتساهم في تجميل الصورة العامة للمنزل.

*العبي على فكرة ملىء الفراغ بالقطعة المناسبة واختاري الطاولات الصغيرة وطاولات الوسط لتزيين زوايا الغرفة وتحويلها من أماكن فارغة إلى قطع فنية متناسقة في الذوق العام الذي اخترته للغرفة.. وكي تجذبي الأنظار نحوها اعتمدي في تزيينها على تفاصيل مختلفة تعطيها الجمال والرقي وتجعل من جزءا أساسيا في ديكور الغرفة وقطعة مكملة للوحة الفنية التي يعكسها ديكور غرفتك..

*اقرئي أكثر وتعرفي على المزيد في عالم الديكور واستشيري مهندس متخصص قبل البدء بتنفيذ ديكور منزلك وتذكري دائما أنه المملكة التي ستهربين إليها وعليها أن تكون متناسقة ومنسجمة مع شخصيتك وشخصية زوجك.

*كوني متجددة في اختيارك الديكور الأنسب لمنزلك أنثى ولا تبخلي على غرفك بلمساتك الأثوية التي تعبر عنك، وشاركي زوجك في جميع اختياراتك كي يتحول منزلكما إلى المكان الأجمل لكما.