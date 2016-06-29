بالصور.. بيلا حديد تزين غلاف مجلة روسية شهيرة للموضة.

بيلا حديد، 19 عاما، اسم أخذ يلمع في سماء عالم الموضة الذي يعرف سلفاً حق المعرفة جيجي، 21 عاماً، شقيقة بيلا التي لاتقل سحراً وفتنة عن شقيقتها الصغرى.

وبيلا جذبت انتباه مجلة الموضة الروسية الشهيرة L’Officiel التي أفردت غلاف عددها الأخير لصورة ساحرة للشابة التي ولدت في كاليفورنيا لمحمد حديد الفلسطيني الأصل وزوجته السابقة يولاند، عارضة الازياء الهولندية التي اشتهرت في الثمانينيات.

وإضافة إلى صورة الغلاف اللافتة، اشتمل العدد على صور أخرى تبرز فتنة الشابة التي أخذت ترتقي سلم الشهرة بخطوات واثقة منذ فترة لا بأس بها.

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