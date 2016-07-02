وشاح يجعلك غير مرئي في الصور

في معركتهم ضد مصوري الباباراتزي، قدم المبتكر "سيف صديقي" الحل للمشاهير، وهو وشاح يضمن لهم الخصوصية في الأماكن العامة.

يأتي الوشاح الذي يحمل اسم ISHU، نتاج تزاوج بين التكنولوجيا والموضة، والذي يسمح لمرتديه بإعاقة ضوء الكاميرات.

وقال صديقي لموقع "كوارتز" الإخباري "لقد خطرت لي الفكرة عندما التقط لي بعض الأصدقاء صورة، وأنا أقود دراجة في أمستردام".

وأضاف "لقد أفسد انعكاس الفلاش على الدراجة، الصورة جزئيًا، وهنا فكرت في صناعة منتج يمكنك ارتداؤه أو الإمساك به يتيح لك إفساد الصور كلية".

جمع "صديقي" فريق من الخبراء، والذين قاموا بالبحث في علوم الضوء والانعكاس، وخرجوا بهذا النوع من عباءات الإخفاء، التي تعوق ضوء الكاميرا، وتؤدي إلى تعتيم الصورة تمامًا، كما يعمل هذا المنتج على كاميرات الفيديو.

استغرق تطوير الوشاح ضد التصوير مدة تقارب 6 سنوات قبل إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأشار إلى أنّ الممثلة الأمريكية، كاميرون دياز، ومغني الراب، دي إم إكس، والمغني تيك جوناس، ومقدم برنامج ديلي شو، تريفور نواه، كانوا ضمن العديد من النجوم الذين ارتدوا المنتج حتى الآن.

ويقول "صديقي" إن أغلب المبيعات قد تمت من خلال الموقع الإلكتروني للمنتج، الذي يعتمد على مواد عضوية، وأكد أن الوشاح متاح للجميع، مشيرًا إلى أن سعره بالتجزئة يصل إلى 388 دولارًا.

كما قام صديقي يوم الجمعة، بإطلاق حافظات لهواتف آيفون، لنفس الغرض، فيما يعرض الموقع الإلكتروني رابطات عنق ومناديل للجيب بنفس التقنية للبيع.

ويعد اسم الماركة، ISHU، مزجًا بين كلمتي "موضوع" و"صه" بالإنجليزية، في إشارة إلى إسكات المصورين الذين يحاولون توثيق حياة المشاهير في كل الأوقات.

ومع انتشار مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، يجب على الناس القلق بشأن الصور غير المرغوب فيها التي تنتشر على الإنترنت.

وأوضح صديقي "في بعض الأحيان، لا يرغب الناس في الظهور، لذا، فأنا أريد أن أعيد للناس حقهم في الخصوصية".

وعن مشاريعه المستقبلية، يرغب صديقي في إنتاج إطارات للصور في المعارض الفنية والمتاحف، وأن يعمل مع صناعة الترفيه في الفعاليات واللقاءات التي يحظر فيها الصور الفوتوغرافية، كما أبدى رغبته في العمل مع الحكومة في المسائل الحساسة الخاصة.

وأكد: "العمل التجاري يتجاوز الموضة، حيث إن التكنولوجيا في حد ذاتها بإمكانها أن تطبق على مختلف الصناعات".