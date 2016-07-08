تطلق ضوءًا ورديًا لتقول إنها حبلى

بعد نجاح التجارب على 500 امرأة حبلى في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، قرّرت السلطات هناك تطبيق نظام لمساعدة النساء الحوامل من الجلوس على مقاعد وردية اللون مخصصة لهن في القطارات إلى جانب مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة

الجهازالجديد يعمل بالبلوتوث، الذي تعلّقه المرأة فوق البالطو ويفُعّل بواسطة جهاز استشعار صلاحية بطاريته ستة أشهر، تحمله المرأة عند صعودها في القطار فيضيء الكرسي الخاص بالحوامل . وتأمل السلطات التوسع في تطبيقه بخطوط الحافلات.

وكانت العديد من النساء اشتكت من صعوبة إيجاد مقاعد لهن وخاصة في أوقات الذروة غير أن باقي المسافرين شككوا أن تكون المرأة حبلى وبالأخص في أيام الحمل الأولى. وبالتأكيد فهم لا يودون الاستفسار حتى لا يعتبر ذلك محرجًا للنساء.

أما في بريطانيا فبإمكان المرأة ، لو رغبت بذلك ، وضع إشارة تفيد بأنها "حامل" " لتنبيه باقي الركاب في قطارات تحت الأرض وأنها بحاجة للجلوس. ورغم هذه التسهيلات فهناك بعض النسوه يتحرجن من الإعلان عن حملهن، تقول إحداهن إنها تشعر بحرج كبير من فرط التنبه الذي تثيره هذه الشارة