التنوع عنوان موضة المايوهات لصيف 2016

أفادت مجلة "ماي سيلف" الألمانية أن التنوع يُعد عنوان موضة المايوهات في صيف 2016، كي تجد كل امرأة ما يناسب أسلوبها ويرضي ذوقها.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الصيف يشهد رواجاً كبيراً للمايوه أحادي القطعة، والذي يتسم بطابع أكثر احتشاماً، إلى جانب مايوه البكيني المفعم بالأنوثة والإثارة.

وأضافت "ماي سيلف" أن بعض المايوهات تلفت الأنظار إليها بقصّتها المتفردة، مثل: الحمّالة الأحادية غير المتماثلة أو الحمّالات المزدانة بالكرانيش أو الحمّالات المصممة على شكل حرف V.

وبالنسبة للنقوش، تتألق المايوهات هذا الصيف بمطبوعات النباتات الاستوائية لتشيع أجواء الرحلات الشاطئية أو تتزين بالتقليمات لتشيع أجواء الرحلات البحرية أو تأتي بألوان أحادية لتتحلى بالبساطة.