أناقتك مرهونة بطبيعة قوامك

قالت مستشارة المظهر الألمانية آنيلي آيك إن أناقة المرأة مرهونة باختيار القصّات والخامات المناسبة لطبيعة قوامها.

وأوضحت آيك أن القوام الطبيعي يتمتع ببنية جسدية مستقيمة وبنية عضلية عادية وقامة متوسطة الطول، وتتناسب مع هذا القوام خامات مثل التريكو والقيطان والجلد الطبيعي، وكذلك القصّات، التي تتحلى بالبساطة.

ويتمتع القوام الرياضي ببنية جسدية مستقيمة وعضلات قوية وقامة طويلة، وتتناغم مع هذا القوام الخامات المتينة مثل الجينز والجلد، والنقوش الكبيرة مثل التقليمات والكاروه والقصّات الكاجوال.

ويمتاز القوام المفعم بالأنوثة ببنية جسدية نحيلة، ولكنها غنية بالمنحنيات، وتغازل الخامات الانسيابية، مثل الحرير والدانتيل، هذا القوام، وهو ما ينطبق أيضاً على نقوش الزهور والتطريزات.

أما القوام المستدير بعض الشيء، فتداعبه الخامات الناعمة والانسيابية، مثل الحرير والجيرسيه والدانتيل، وكذلك نقوش الزهور والنقاط الصغيرة.