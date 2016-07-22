منى المنصورى تستعد لأسبوع الموضة الخليجي الأول في أبوظبي (صور)

بعد مشاركتها في مهرجان موسكو عادت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري إلى أبوظبي، لتبدأ استعداداتها لإقامة أسبوع الموضة الخليجي الدولي الأول، والذي يقام في أبو ظبي مطلع العام المقبل.

وحصلت المنصوري على 3 تكريمات، خلال مشاركتها بفعاليات الملتقى الثقافي العربي، الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك من قبل آسيا قاسم رئيسة الجمعية اللبنانية الخيرية لمساعدة المسنين، ومن رئيس وفد سلطنة عمان، المشارك بالمهرجان، ومن قبل الدكتورة هدى يسى، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب.

وقالت المنصورى في بيان، إن أسبوع الموضة الخليجي سيشارك به نخبة من مصممي الأزياء بالعواصم الأوروبية، بجانب المصممين العرب، وذلك بهدف إبراز ما حققته المرأة في الخليج العربي من تقدم في مجالات عدة، بينها فنون الموضة والأزياء، وإلقاء الضوء على نجاحات المرأة فى دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج العربي وتكريمهن مع إتاحة الفرصة للمصممين العرب الشباب، لتقديم أعمالهم بحضور كبار المصممين بالعالم.

وأشارت مصممة الأزياء الإماراتية إلى أنها انتهت من وضع ملامح مهرجانين آخرين للموضة، في مصر، وتحديد قائمة المشاركين فيهما من المصممين والفنانين، بجانب صناع السياحة، حيث ستستضيف مدينة شرم الشيخ، بنهاية شهر سبتمبر المقبل، الدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ الدولي للموضة والسياحة.

فيما ستستضيف مدينة أسوان، الدورة الأولى لمهرجان إيزيس الدولي للموضة والثقافة والفنون، والذي ستقام عروضه، بمعبد فيله، وسط نهر النيل الخالد، خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن المهرجانين جاءت فكرتهما بعد النجاح العالمي الذي حققته الدورة الأولى لمهرجان نفرتيتي الدولي للموضة والثقافة، والذي أقيم وسط معالم معبد الأقصر الفرعوني، في شهر أبريل / نيسان الماضي، بحضور 600 من رموز الموضة والفن بأوروبا ومصر والعالم العربي.