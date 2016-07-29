بالصور.. تصميم قطع أزياء من أسلاك كهربائية مُتهالكة في بريطانيا

أطلقت دار الأزياء AURIA والمُختصة بتصاميم ملابس السباحة، مجموعتها الجديدة والتي تضمنت إكسسوارات صُمّمت من أسلاك شركة سوني الإلكترونية منتهية الصلاحية.

دار الأزياء البريطانية قررت التعاون من الشركة العالمية لإعادة تدوير الأسلاك التي كانت تستخدم داخل السماعات بدلاً من إلقائها في النفايات، حيث شكلا معاً فريقاً لمعرفة ما يمكن القيام به، وخلصت أعمالهما إلى صناعة خمسة إكسسوارات أُطلق عليها اسم مجموعة الكبسولة "أزياء المقابس الكهربائية".

وتضمنت المجموعة لباس التزلج على الشاطئ وصنع من مادة الفحم الأسود والجير، وغطاء جواز سفر أصفر اللون، ونظارات وردية، وحقيبة شاطئ ولباس بحر أزرق.

ديانا اوريا مدير دار الأزياء ومصممة أزياء بينت أن المجموعة مستوحاة من السفر، وأن تصميم الإكسسوارات استهلك حوالي 113 متر من الأسلاك التي أضفت ملمساً مميزاً للتصاميم.

ومنذ افتتاح الدار العام 2013 سُجلت كعلامة تجارية نشطة في إعادة تدوير المواد الخام لمنتجاتها ومن بينها شباك الصيد المهملة ومواد متهالكة أخرى.