منى المنصوري تحقق ثنائية الفخامة والبساطة في لندن (صور)

تغادر مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، أبوظبي، متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، لتقديم مجموعة جديدة من تصميماتها في عرض خاص، يقام على هامش فعاليات "جائزة المرأة العربية" والتي تقام في الفترة من 2 إلى 5 أغسطس، بحضور سفير الإمارات ببريطانيا، وعدد من أميرات وشيخات الخليج العربي، ورموز نسائية من مختلف البلدان العربية.

وقالت منى، في بيان، إن مجموعتها الجديدة بلندن، سوف تجمع بين ثنائية البساطة والفخامة معًا، وتقديم تجربة جديدة لتدرج الألوان والتصميم، وفستان زفاف يقدم لأول مرة بلون "الأولد روز" مع تطريزات باللون الأبيض.

كما أشارت، إلى أنها تستعد أيضًا، فور انتهاء عرضها بالعاصمة البريطانية، للمشاركة بعرض يقام ضمن فعاليات الملتقى العربي الأول لرائدات الأعمال، الذي سيعقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان، في الفترة من ١٦ إلى ١٨ أغسطس.

وكانت المنصوري، قد حظيت بتكريم خاص من مؤسسة الشارقة للإعلام، وهو رابع تكريم لها خلال شهر يوليو، بعد حصولها على 3 تكريمات في مهرجان أقيم بالعاصمة الروسية موسكو.