داليدا عياش تنضم لأسرة فوشيا

أصبحت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش فردا من أسرة موقع فوشيا، بانضمامها إلى الهيئة الاستشارية العليا.

وعقد في فندق "خالدية بالاس ريحان روتانا" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمر صحفي أعلن فيه الزميل الناشر تاج الدين عبد الحق انضمام المصممة داليدا عياش إلى الهيئة الاستشارية لموقع فوشيا، بحضور المصممة العالمية الإماراتية منى المنصوري، وحشد من الإعلاميين.

وشهد المؤتمر مشاركة من النجم اللبناني رامي عياش زوج داليدا من خلال تطبيق سكايب، عبر فيها عن سروره بانضمام داليدا لموقع فوشيا، وأسفه لعدم الحضور لأسباب خاصة منعته من السفر إلى دولة الإمارات.

وأعربت داليدا عن سعادتها بالانضمام لموقع فوشيا، مؤكدة أنه استطاع أن يثبت نفسه في عالم الموضة والأزياء، وموجهة الشكر لكل العاملين فيه والقائمين عليه.

من جانبها رحبت رئيسة اللجنة الاستشارية منى المنصوري بزميلتها الجديدة في فوشيا، معتبرة أن انضمام داليدا سيشكل إضافة حقيقة للعمل.