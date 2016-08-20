عروض منى المنصوري تُبهر العُمانيين بملتقى رائدات الأعمال (صور)

"إنها ليلة ليست ككل الليالي".. هكذا وصفت نساء وفتيات سلطنة عُمان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة عرض أزياء المصممة الإماراتية، منى المنصوري، والذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى العربي الأول لرائدات الأعمال، والذي اختتم، الخميس، بمدينة صلالة العمانية، بحضور نخبة من صاحبات الأعمال ببلدان الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وشارك في ورش عمله وندواته، محمد بن سلطان بن البوسعيد وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وامتلأت صفحات تواصل العمانيين، على "فيسبوك" و"تويتر" بصور الأزياء الإماراتية، التي قدمتها مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، بجانب صور لها مع رموز من رائدات العمل العربيات، وصفوة مجتمع ظفار وصلالة في سلطنة عمان، وفي مقدمتهم محمد بن سلطان بن البوسعيد، وزير الدولة ومحافظ ظفار، ومديرة الملتقى آمنه العوادي.

من جانبها، قالت مصممة الأزياء منى المنصوري، إن عرضها تضمن فستان زفاف جديدًا، استوحته من تراث منطقة ظفار العمانية، وقدّمته، عارضة الأزياء سحر، وهي أول عارضة من سلطنة عمان، كما لم تكن تتوقع هذا الترحيب والتفاعل مع عرض أزيائها، من الجمهور العماني، معبّرة عن انبهارها، بثقافة ورقة شعب سلطنة عمان، وما تشهده السلطنة من منجزات ساهمت في الارتقاء بالمرأة في البلاد.

وأكدت أنها شاركت مع مصممة الأزياء السعودية إيمان العجلان، ومصممة الأزياء القطرية واضحة السليطي، والمغربية كنزي، في افتتاح مركز أقامته خبيرة التجميل العمانية، منى اليافعي، برعاية اتحاد رائدات الأعمال العرب، بجانب مشاركتها في مختلف فعاليات الملتقى من ندوات وورش عمل كانت تهدف لتبادل الخبرات والرؤى، بين رائدات العمل العربيات.