هندية مشوّهة الوجه من بين عارضات أسبوع الموضة بنيويورك

استدعت شركة تصميم الأزياء FTL Moda "ريشما كريشي" (19 عامًا) للمشاركة باسمها في أسبوع الموضة الذي تستضيفه نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي فتاة هندية مشوهة الوجه بسبب اعتداء بماء النار في إطار جرائم الشرف؛ لأنها كانت تقدم نصائح حول التجميل والماكياج على يوتيوب.

وتقدم FTL Moda سنويًا عروضًا مميزة خلال أسبوع الموضة، وقد عوّدت متابعيها على تحدي المقاييس الشائعة للجمال، إذ قدمت أزياءها السنة الماضية على منصة العرض مادلين ستيوارت، وهي عارضة أسترالية مصابة بمتلازمة داون.

ونفذ الاعتداء الشنيع على "ريشما" عام 2014 عدد من الرجال من بينهم زوج أختها حسب "هافينغتون بوست"، لكنها لم تستسلم رغم الآثار السلبية التي خلفها الحادث على وجهها ونفسيتها، فبدأت تدعو من خلال الإنترنت إلى محاربة العنف ضد النساء، مسنودة من جمعية Make Love Not Scars النشيطة في هذا المجال، وقد انهمرت دموعها من الفرح عندما تلقت الدعوة لحضور إحدى أكبر تظاهرات الأناقة في العالم.

وتنتشر هذه الطريقة في الاعتداء على النساء (باستعمال ماء النار) في الهند، حيث تسجل بين 500 و1000 حالة سنويًا، لكنها موجودة أيضًا في جنوب شرق آسيا وجنوب الصحراء الأفريقية والشرق الأوسط حسب جمعية l'association Acid Survivors Trust International التي تدعو إلى منع التداول الحر لهذه المادة الخطيرة.