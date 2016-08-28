المصمم ربيع صوما يُطلق مجموعته الأولى من بيروت.. وهذا ما وعد النساء به

أقام المصمم اللبناني ربيع صوما حفل عشاءٍ، جمع فيه حشدًا كبيرًا من أهل الصحافة والإعلام اللبناني وبعض الوجوه الفنية والاجتماعية، إذ أطلق خلاله مجموعة متنوعة من حقائب اليد النسائية الجلدية والمرصعة بالإكسسوارات المطلية بالذهب والمزينة بالأشكال الهندسية المختلفة.

تخلل الحفل أربعة عروض مميزة وساحرة وكل عرض تضمّن مجموعة مؤلفة من 8 حقائب، والتي عُرضت للمرة الأولى، إذ ذُهل الحضور بجمالية وأناقة الحقائب التي أخذت الطابع الكلاسيكي الهندسي، كما قُدِّم ثلاثة عروض راقصة لفرقة الراقص اللبناني الشهير شارل مكريس، الذي قدم لوحاته من وحي الحقائب وطابعها.

وطغى كل من اللون الأسود والأبيض والذهبي على العرض، وخاصة أن صوما تقصّد استعمال هذه الألوان الثلاثة، بهدف إبراز الطابع الكلاسيكي للمجموعة من جهة، ولكون هذه الألوان مستوحاة من الطابع العام لتصاميمه.

وكشف صوما عن سر انطلاقته من موطنه الأم، عاصمة الثقافة والجمال بيروت التي يعتبرها بابًا لأي فنان ناجح يريد اقتحام العالمية، مؤكداً أنّ معظم المبدعين بعالم التصاميم والموضة لبنانيي الأصل، متمنياً أن يلتحق بزملائه المصممين اللبنانيين ويحمل اسم لبنان إلى الخارج بأرقى التصاميم وأفضلها، لكي يثبتوا للعالم أن لبنان بلدٌ للفن والإبداع والحياة وليس كما يصور للخارج.

ولفت إلى أنّ "كلّ مصمّم لديه شيء يميّزه عن غيره"، مضيفاً: "نحاول أن نسير بخط راقٍ وفخم مختلف عما نشهده في ساحة الموضة، لا سيما الحقائب منها، ونسعى أن نهتمّ بكل ما يهمّ السيدة العربية".

ووعد الحضور بتقديم كل ما ينال إعجابهم دائماً، مؤكداً مواكبته للموضة وآخر صيحاتها، حتى يبقى ضمن السباق العالمي، وأضاف أن الماركة ستجول العالم العربي والغربي، لكي يتسنى لكل امرأة أن تحصل على ما ينال إعجابها من تصاميمه، قائلاً: "سنحط في كل بلد من المشرق العربي إلى مغربه، ومن أوروبا إلى أمريكا، حيث سنكون في كل مكان وزمان". وأكمل حديثه قائلاً: "مثل ما يقولون شانيل من فرنسا، إن شاء الله سيأتي يوم يقولون فيه إن ربيع صوما من لبنان".

وأعلن صوما في الختام أنّ الماركة ستدخل جميع الأسواق العالمية تدريجياً، وتمنى أن تنافس الحقائب العالمية، وإنّ هذه الحقائب ستكون متاحة لجميع السيدات من كلّ الفئات، ووعد الجميع بانتظار المزيد من الاكسسوارات التي سيطلقها تباعاً.