الملابس غير الرسمية تساعدك على النجاح في عملك

كدت دراسة أجراها مجموعة من علماء النفس بجامعة هارفارد، أن ارتداء الملابس غير الرسمية ومخالفة قواعد الزي المكتبية، قد تجعلك تبدو أكثر كفاءة، فالبروز من بين المجموعة قد يرسل رسالة إيجابية عن مكانتك وثقتك وقوتك.

وقال العلماء سيلفيا بيليزا، وفرانشيسكا جينو، وأنات كينان: "على الرغم من الانتهاكات غير المتعمدة للقواعد المعيارية والآداب التي قد تؤدي بالفعل الى استنتاجات سلبية، فإن المخالفة المتعمدة قد تؤدي إلى مكانة أعلى واستنتاجات حول الكفاءة".

وقد بحثت الدراسة التي نشرت في دورية بحث المستهلك، نماذج لرجال الأعمال الناجحين، مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، المعروفين بملابسهما غير الرسمية.

ووفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن الدراسة قد شددت على أهمية أن يكون ارتداء الملابس الرسمية نابعاً من الاختيار المتعمد، ليوحي بالقوة، بدلًا من إعطاء صورة بالكسل.