الفتاة أم السيارة.. جميلات موسكو يستعرضن أحدث السيارات الروسية (صور)

يحتضن معرض موسكو الدولي للسيارات على مدار أسبوع، عرضا لأحدث السيارات مع أجمل الفتيات الروسيات اللواتي تم اختيارهن بعناية لتناغم جمالهن مع السيارات المذهلة.
ونشرت وكالة "سبوتنك" الروسية مجموعة للصور التي عنونتها بـ"الفتاة أم السيارة" وهو سؤال سيطرح نفسه بقوة بالفعل، عند رؤية تلك الصور.
وستعرض مجموعة من السيارات الحديثة روسية الصنع، خاصة سيارة "لادا فيستا"، إلا أن ما سيجذب اهتمام المتابعين للمعرض بحسب "سبوتنك" هنّ الحسناوات وليس السيارات.
وارتدت الفتيات ملابس تتناسق بألوانها وتصميمها مع السيارات المعروضة، في مشهد حوّل معرض السيارات إلى عرض للأزياء.