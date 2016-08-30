الفتاة أم السيارة.. جميلات موسكو يستعرضن أحدث السيارات الروسية (صور)

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ارتدت الفتيات ملابس تتناسق بألوانها وتصميمها مع السيارات المعروضة، في مشهد حوّل معرض السيارات إلى عرض للأزياء.