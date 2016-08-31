10صيحات من التسعينات تعود للظهور مجدداً في عالم الموضة

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في المواسم القليلة الماضية، بدا تأثير صيحات التسعينات على عالم الأزياء أو الإكسسوارات (وحتى المكياج) قويا لدرجة أننا لا يمكننا إنكاره.