10صيحات من التسعينات تعود للظهور مجدداً في عالم الموضة

صيحات الموضة هي دورية إلى حد ما، فتلك التي ظهرت منذ عقود تعاود الظهور مرة أخرى ولكن بطريقة جديدة، وأكبر مثال على ذلك هي صيحات التسعينات، ففي المواسم القليلة الماضية، بدا تأثير صيحات التسعينات على عالم الأزياء أو الإكسسوارات (وحتى المكياج) قويًا لدرجة أننا لا يمكننا إنكاره.
ومن أبرز الصيحات التي ظهرت مجددًا نذكر صيحة قلادات الشوكر والجينز ذو الخصر المرتفع، المعروف بـmom jeans، والفساتين الحريرية، و قد تألقت بهذه الصيحات أشهر النجمات مثل “كيندال جينر”، “جيجي وبيلا حديد”.
جمعنا لك أشهر 10 صيحات من التسعينات والتي يمكنك ارتداءها في الوقت الحالي..