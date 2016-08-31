نصائح لمظهر أكثر أناقة أثناء الحمل

دائماً ما تحتاج المرأة الحامل إلى ملابس مريحة وأنيقة في نفس الوقت. ومن أجلك رصدنا أجمل 15 فستانًا ورداء للحوامل في موقع Pinterest.

خلال أشهر الحمل التسعة يتغيّر جسم المرأة، ويتحول، وتستدير بطنها. لهذا تكون المرأة الحامل في حاجة لأن تعدِّل خزانة ملابسها لتناسب هذا التحول. ويمكننا القيام بهذا الإجراء مع الاحتفاظ بالشكل المهندم والمساير لخطوط الموضة، لأنّ أهم ما يشمل فترة الحمل راحة الجسم من أجل راحة البال.

واليوم يمكننا أن نحذو حذو بعض النجوم مثل كيت ميدلتون أو بليك ليفلي، اللتان تتباهيان بمظهرهن ويثرن الإعجاب حتى وهن حوامل.

كما قلنا، فإن كل شيء يتمثل في الشعور بالراحة عند ارتداء الملابس، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ “الملابس المريحة” لا تعني بالضرورة أن تكون فضفاضة وغير مناسبة. ولتظلي بهية الطلة في أي وقت نرشح لك بعض القطع التي تعتبر رئيسية في خزانة المرأة الحامل: