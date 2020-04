زوجان يرتديان ملابس متناسقة لأكثر من 52 عامًا (صورة)

اشتهر زوجان من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية على الإنترنت بعد تغريدة تبيّن التزامهما لأكثر من نصف قرن بلباس متناسق كالتوائم.

ونشر حفيد الزوجين أنتوني جارجولا الذي يبلغ من العم 17 عاما تغريدة في آخر شهر آب تحدث فيها عن جده وجدته اللذين يحبان أن يرتديا ملابس متناسقة يومياً، موثقاً ذلك بصور لهما عبر "تويتر".

وانتشرت الصور بسرعة على مواقع التواصل محصلة حوالي 38,000 إعادة تغريد وما يزيد عن 80,000 إعجاب حتى هذه اللحظة.

وبعد ساعات من بدء تفاعل الناس مع صورة الجدّين قرر أنتوني أن يُعلم جدّيه بأنهما أصبحا شخصيتين مشهورتين على الإنترنت، بينما تشير التقارير إلى أن الزوجين بدآ باختيار الملابس المتناسقة بعد أن أخذا دروساً في الرقص معاً منذ سنوات طويلة.

my grandparents have been married for 52 years and they match outfits every day. pic.twitter.com/79nCaNuTuD

— Anthony Gargiula (@AnthonyGargiula) ٣٠ أغسطس، ٢٠١٦