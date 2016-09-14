تعرّفي على موضة ألوان ماكياج الخريف 2016

فيما تتحول الأجواء المعتدلة إلى باردة، يكون الاتجاه حتمًا صوب المزيد من الألوان، ولكن ماذا لو كنت تفضلين في العادة الدرجات الهادئة؟

لا يوجد قواعد حتمية تملي عليك الألوان التي يجب وضعها في المواسم المطيرة أو الباردة من العام، ولكن الرغبة لتحدي الطقس تميل لتشجيع الجانب المشرق من شخصيتك.

انتقلت الألوان الزاهية إلى قلب المشهد ويتجلى هذا في مجموعة العلامة التجارية "سيسلي" المستوحاة من طلة مغنيين البوب وتشمل على مرطب الشفاه الوردي "فيتو ليب تويست"، وظل الجفون "فيتو آي تويست" بألوان البنفسجي والنحاسي والأخضر.

ولم تخجل العلامة التجارية "مانهاتن" لصناعة مستحضرات التجميل أيضًا من استخدام الألوان، وهنا نجد خط ملمع الشفاه "أوه ماي غلوس" الذي يأتي في 6 ألوان بينها الأحمر الفاتح والوردي، ويحتوي الملمع على زيت أركان وفيتامين إيه لجعل الشفاه أكثر جمالا.

وتراهن العلامة التجارية "شانيل" أيضًا على الأحمر بمجموعتها "لو روج كولكشن نامبر 1"، تقول مصممة المكياج والألوان بشانيل، لوسيا بيكا، إن المجموعة تتمحور حول قوة الأنوثة.

وتطرح العلامة "إسانس" مجموعة من ظلال الجفون تسمى "ذا ميتالز" لتقدم لمسة إضافية صغيرة من الصقيع، وتوفر تسعة ألوان بينها الأخضر الداكن إلى الفضي طلة معدنية لامعة للوجه.

وإذا لم يكن أسلوبك استخدام الألوان الزاهية (النيون) والمعدنية هناك طلات أخرى أكثر طبيعية للانتقاء منها، وتقدم العلامة التجارية "جورلان" ظلال جفون ذات درجات ألوان طبيعية بعرض مجموعة من درجات البني والبيج والكريمي الناعم التي تحقق النتيجة المطلوبة بدون لفت الانتباه. وهناك أيضًا أحمر شفاه رقيق.