بالصور.. أزياء من مختلف الثقافات في عرض كافالي خلال أسبوع ميلانو للموضة.

اصطحبت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، روبرتو كافالي، الضيوف الذين حضروا عرض مجموعاتها لربيع وصيف 2017 في رحلة طويلة حول العالم ارتدت فيها العارضات أقمشة برّاقة وأزياء من مختلف البلدان.

كان العرض كرقعة شطرنج امتزجت فيها مختلف الأقمشة والثقافات والعصور.

ووسط أضواء المصابيح تهادت العارضات في فناء قصر يعود للقرن السادس عشر يقع في قلب ميلانو وهنّ ينتعلن الأحذية ذات الكعوب العريضة العالية ويرتدين السترات والأوشحة والشيلان والمعاطف من أقمشة متعددة الألوان.

وتناوبت العارضات على الممشى في فساتين الغجر متعددة الطبقات والسراويل اللامعة والمعاطف المصنوعة من الجلد ومعاطف الكيمونو اليابانية الفضفاضة ليأخذن المشاهدين في رحلة حول العالم في دقائق معدودة الليلة الماضية في نهاية أول أيام أسبوع ميلانو للموضة.

وأفسحت السراويل الجينز المرقعة بقطع القماش وزخارف السكان الأصليين للأمريكتين المجال للسراويل المخملية المزينة بقطع الكريستال والجلد المطرز بالورود.

وسيطرت الألوان الزاهية على العرض الذي حمل توقيع مدير الابتكارات بيتر دونداس، الذي تولى مسؤولية الدار العام الماضي من مؤسسها كافالي. وتنوعت ألوان المجموعة لكنها ركزت في الأساس على درجات البرتقالي والأزرق.