ناعومي كامبل تقود عرض أزياء فيرساتشي في أسبوع ميلانو للموضة (صور)

ناعومي كامبل تقود عرض أزياء فيرساتش...

ظهرت كامبل بمظهر رياضي في تنورة لها طبقتان من اللونين الأحمر والأزرق وسترة بنفس اللونين في حين ارتدت حذاء من الكعب العالي باللونين الأحمر والأزرق وكانت تمسك بحقيبة ظهر.

المصدر: ميلانو – إرم نيوز

قدمت عارضات الأزياء الشهيرات ناعومي كامبل وجيجي حديد وإيرينا شايك مجموعة أزياء نسائية جريئة ومتنوعة لدار فيرساتشي الإيطالية الجمعة.

ومثلما فعلت المديرة الفنية للدار دوناتيلا فيرساتشي في مجموعتها الرجالية افتتحت عرض أزياء الربيع والصيف بمجموعة من السترات بالألوان الأخضر والقرمزي والأزرق.

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ونسّقت فيرساتشي السترات مع سراويل ضيقة وحقائب للظهر وأردية تشبه المظلات مصنوعة من قماش عالي الجودة كما أضفت مسحة رياضية على جزء من المجموعة باللونين القرمزي الداكن والأخضر.

واشتملت المجموعة أيضًا على ابتكارات بها طيات صغيرة وتفاصيل مطرزة وأردية وتنورات من الحرير عليها رسوم مثل علامة فيرساتشي المميزة.

وظهرت كامبل بمظهر رياضي في تنورة لها طبقتان من اللونين الأحمر والأزرق وسترة بنفس اللونين، في حين ارتدت حذاء من الكعب العالي باللونين الأحمر والأزرق وكانت تمسك بحقيبة ظهر.

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وفي تغيير كامل للمظهر في المساء ارتدت عارضات أزياء فيرساتشي تصاميم واضحة وثيابًا قصيرة وسراويل ضيقة عليها تفاصيل بالكريستال لتعكس الأضواء.

وقدم فيرساتشي رداء أحمر مميزًا من بين المجموعة التي غلب عليها اللون الأسود في ثالث أيام أسبوع ميلانو للموضة.

وقطعت العارضات المسرح الذي اتخذ مسارًا متعرجًا على إيقاع الموسيقى الإلكترونية.

وقالت مذيعة أثناء العرض "هذا عرض للنساء اللاتي ينتهزن الفرص. اقفزي."

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