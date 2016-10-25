"الدار العراقية للأزياء" تنتج بدلة تاريخية تعود إلى العصور السومرية (صورة)

أنجزت الدار العراقية للأزياء أخيرًا، بدلة ملكية تاريخية تعود إلى العصور السومرية.

ويقول صباح نعمان خليل، مدير دار الأزياء العراقية، إن "البدلة مستوحاة من العهد الملكي السومري في بلاد وادي الرافدين، إذ تم المزج ما بين الحداثة والدلالات التاريخية، وطعّمت بشخوص سومرية وطرّزت بخطوط مسمارية ميزت تلك الحقبة"، مشيراً إلى أنه "تم استخدام قماش الجنفاص ليمنح القطعة الفنية بعداً تاريخياً قديماً كما تم الاستعانة بقماش التفتا والاوركنزا بألوانها المختلفة مقتبسة من الحضارة السومرية".

وأكد خليل أنّ العمل استغرق نحو 4 أشهر وبدءاً من إعداد البصمة مروراً بالرسم والتطريز الآلي واليدوي وانتهاء بوضع اللمسات الفنية الأخيرة.

وأشار خليل إلى أن "البدلة تميزت بفخامة إنتاجها ورقي عملها الفني وعدّت من أبرز ما أنتج في الدار خلال السنوات الخمس الأخيرة".