بالصور والفيديو.. تصميم فستان ذكي يتغير لونه بكبسة زر

أطلقت دار الأزياء "Showpo" تصميماً جديداً ويتمثل بفستان ذكي يتغير لونه بضغطة زر.

ونشرت الدار فيديو للتصميم يبدأ بظهور "جين لو" صاحبة دار الأزياء الأسترالية، تتحدث عن التصميم المذهل والذي سيكون بمثابة مفاجئة مذهلة.

وتظهر بعدها موديل مُتردية فستاناً بسيطاً أزرق اللون وبضغطة زر يتغير إلى اللون الوردي، وبضغطة أخرى يتحول إلى رداء أرجواني وذلك خلال عدة ثوان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي علّقوا على الفيديو بأنه وهم ولا يمكن أن تتبدل ألوان الملابس بهذه الطريقة وبسرعة فائقة.

وتعقيباً على ذلك، ردت دار الأزياء على لسان الناطق باسمها في حديثها لموقع "Finder" والمختص بتمويل المشاريع في أستراليا بأن الفستان تم دمجه مع التكنولوجيا الفائقة، بهدف الخروج بتصميم مبتكر.

https://www.youtube.com/watch?v=yAxZG3ge1Pg&feature=youtu.be