أبحاث تؤكد أن مخ المرأة أصغر من الرجل بـ4 سنوات

قد يكون للمرأة ميزة على الرجال عندما يتعلق الأمر بالقدرة العقلية، فبحسب دراسة قام بها الدكتور مانو جويال من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، اكتشف أن أدمغة النساء تظهر أقل أربع سنوات مقارنة بالرجال، وقد يساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب بقاء النساء أكثر ذكاءً من الرجال في المراحل العمرية المتقدمة.

فقد تم فحص دماغ الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 82 عامًا فوجد أن أدمغة الإناث أصغر بيولوجيًا 3.8 سنة من الرجال.

ويعتمد ذلك على استخدام الجلوكوز، وكيف يتم حرقه للحصول على الطاقة، والتي يمكن أن تؤثر على أداء المخ.

وكان معروفًا أن أدمغة الرجال تتقلص بشكل أسرع مع تقدم السن مقارنة بالنساء، ولكن النتائج الجديدة تشير إلى أن عملية الأيض نفسها مختلفة أيضًا، وهو ما يفسر لماذا يرى الرجال الأكبر سنًا انخفاضًا أكبر في ذاكرتهم ومهاراتهم اللغوية أكثر من النساء اللاتي تحميهم أدمغتهم الأصغر من النسيان لفترة أطول.

وأضاف الدكتور جويال أن ما تم اكتشافه ساعد على فهم كيف أن العديد من العوامل المرتبطة بالجنس قد تؤثر على مسار شيخوخة الدماغ وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على ضعف الدماغ لأمراض التنكسية.

ومع تقدمنا في العمر، تحرق أدمغتنا قدرًا أقل من الجلوكوز لتعزيز نمو الدماغ وأكثر من ذلك لإكمال المهام اليومية والتحديات الذهنية، وباستخدام برنامج كمبيوتر متطور وجد أن النساء استخدمن نسبة أعلى من الجلوكوز لتطوير دماغهن ، مما يدل على أن أدمغتهم كانت أصغر سنًا.