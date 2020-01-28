"الصحة" توضح حقيقة إصابة طفل مصري بفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة المصرية وجود أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد الذي انتشر في الصين مؤخراً وأدى لمقتل العشرات وإصابة الآلاف وأحدث حالة من الطوارئ الصحية حول العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة إصابة بفيروس من نوع OC43 لطفل رضيع من "برج العرب" بالاسكندربة، موضحا أن الفيروس المذكور عادي وغير قاتل ولا يمثل خطراً على الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية علاء عثمان، في البيان إن "فيروس كورونا من نوع OC43 يختلف عن فيروس كورونا المستجد 2019-nCoV في الصين، مؤكداً أن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده، ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أنه تم دخول طفل حديث الولادة إلى المستشفى، 21 يناير الجاري، بعد الاشتباه بإصابته بنزلة شعبية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أن الطفل أصيب قبلها بأعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة لمدة 15 يوما.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إلى أن الإصابة لا تسبب أعراضا أشد إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن، مؤكدا أن الطفل أتم مراحل علاجه ثم غادر المستشفى بتاريخ 25 الجاري بعد تحسن حالته.

وأوضح أن اسم فيروس "كورونا" يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي وتتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة بحسب نوع الفيروس، حيث تعد فيروسات "كورونا" الشائعة مسؤولة عن 10 - 15% من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.