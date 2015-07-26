دراسة: الرياضة تخفف من أعراض الخرف

إرم - أظهرت ثلاث دراسات دنماركية جديدة بأن ممارسة الرياضة لا تقلل فقط من خطر الإصابة الزهايمر والخرف بل أنها قد تكون وسيلة فعالة للعلاج كذلك.

وبناءاً على النتائج الجديدة فإن ممارسة الرياضة تلعب دوراً في حماية الدماغ من الخرف والزهايمر والامراض الأخرى.

وكشف الباحثون بأن الجلوس طويلاً لمشاهدة التلفزيون وانخفاض مستوى النشاط البدني في وقت مبكر من مرحلة البلوغ قد يزيد من مخاطر تضاؤل القدرات العقلية في وقت لاحق من الحياة.

وقام الباحثون بإجراء بحث على مجموعة من المشاركين مكونة من 200 مريض يعانون من أعراض خفيفة لمرض الزهايمر وقاموا بإعطائهم جرعات من النشاط البدني لمدة 12 اسبوع.

وأظهرت البحوث بأن الأعراض العصبية والنفسية قلت عند المشاركين، كما أشار الباحثون بأن 80 % من الذين شاركوا بالتمارين الرياضية ظهر لديهم تحسن كبير في سرعة الفهم والاستجابة مقارنة بالذين لم يمارسوا التمارين.

كما أثبتت الدرسات أيضاً بأن أدمغة المشاركين في البحث والذين قاموا بممارسة الرياضة أصبحت أكثر كفاءة مع التمارين عن السابق.