دراسة: ثلث سرطانات القولون لدى الشباب مرتبطة بالوراثة‎

وجدت دراسة أمريكية جديدة بأن ثلث سرطانات القولون المشخصة بين المرضى صغار السن مرتبطة بالطفرات الجينية الموروثة.

وقال الباحثون إنه على هؤلاء المرضى الخضوع للاستشارة الوراثية لتحديد فيما إذا كانت أسرهم مهددة مثلهم للإصابة به.

وقال الباحثون إن سرطان القولون الوراثي نادر الحدوث عموماً، ولكن قد يكون أكثر شيوعاً إذا تم تشخيصه قبل سن الخمسين.

وشملت الدراسة 200 مريض مصاب بسرطان القولون تتراوح أعمارهم 35 سنة أو أقل، وتم إخضاعهم لاختبار جيني بين عامي 2009 و 2013.

وكشفت الدراسة بأن 35% من المرضى المصابين، جاء عن طريق الجينات الوراثية.

وبناءعلى النتائج، قال الباحثون إن المرضى المصابين بسرطان القولون الذين تقل أعمارهم عن 35 بحاجة إلى تقييم من قبل مستشار للجينات، فإن وجد بأن المرض وراثي لديهم، فإن ذلك يساعدهم على تبادل المعلومات بينهم وبين أفراد أسرهم حول المخاطر الجينية.

وصرح الباحثون أن سرطان القولون يعد ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتوقع الباحثون 9 آلاف إصابة جديدة في هذا العام، ويشكل كبار السن فوق الـ 50 سنة حوالي 90 % من هذه الحالات.