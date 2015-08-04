دراسة: إنجاب الرجال في سن مبكرة يجعلهم أكثر عرضة للموت

لندن- أفادت دراسة علمية حديثة صادرة عن جامعة هيليسنكي في فنلندا أن الرجال الذين يصبحون آباء قبل أن يصلوا لسن الخامسة والعشرين أكثر عرضة للموت مبكرا بنسبة 14% عن غيرهم من الرجال الذين قرروا تأجيل الأبوة قليلا.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة ديلي ميل البريطانية إن السبب في ذلك يعود إلى أعباء ومسؤوليات الأبوة التي قد تضر بصحة الرجل وتجلب عليه العديد من الأمراض المزمنة في سن مبكرة.

وأضافت الدراسة إن الرجال الذين يتزوجون في عمر الثانية و العشرين، أكثر عرضة للموت في منتصف العمر بنسبة 26% عن غيرهم من الرجال الذين يؤجلون القرار 3 سنوات فقط.

وأشارت الدراسة إلى أنه في مقابل ذلك، لا ينطبق الوضع نفسه على النساء اللاتي لا تتسبب لديهن الأموموة المبكرة مشاكل صحية خطيرة.