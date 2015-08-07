السعودية.. تفشي "الجرب" في مستشفى الملك فهد بجدة

أكد الدكتور عبد الرحمن رشيد بخش، مدير مستشفى الملك فهد العام في مدينة جدة السعودية، انتقال عدوى مرض "الجرب" إلى بعض المرضى والكادر الطبي في المستشفى عبر الحالات المنقولة من مركز النقاهة إلى المستشفى.

وقال بخش إن "عدد المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمرض حتى الآن، ثلاث حالات تم عزلها، فيما يشتبه بإصابة ست حالات أخرى"، مضيفا أن "إدارة المستشفى تتعامل مع الواقعة بحرص وجدية تامة طبقاً للمعايير والإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات، وكل المرضى الآن يخضعون للعلاج الخاص بهذا المرض".

وتقول تقارير إن مستشفى الملك فهد "يشهد حالة استنفار بعد إصابة عدد من المرضى والممرضين المباشرين للمرضى المصابين، بالجرب، ويشكل الدور الخامس جناح C موقع العدوى؛ حيث يرقد مرضى دار النقاهة والمحولين بأمر من وزير الصحة بعدد من الغرف التي انتشر منها المرض، ويتوقع إصابة أكثر من 20 حالة تم عزل بعضها".

واعتبرت التقارير أن "التراخي والإهمال هما السببان الرئيسان في انتشار العدوى بشكل كبير بين المرضى والممرضين والمسؤولين عن متابعة المنومين المحولين من مركز النقاهة".

و"الجرب" من الأمراض الجلدية، ويعد من الأمراض المعدية بالملامسة المباشرة أو باستخدام أدوات المرضى، ويُعالج المصاب به عبر وضع الكريم والمستحلب الطبي المخصص على المناطق المصابة وحتى السليمة كوقاية وضمان لعدم انتقاله لأشخاص آخرين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعفى وزير الصحة السعودي، خالد الفالح، كلاً من مدير مستشفى الملك فهد في جدة، ومدير مركز النقاهة التابع للمستشفى، ومديرة التمريض، والمشرفين على الصيانة والنظافة في المستشفى، من عملهم، إثر مقطع فيديو تداوله ناشطون أظهر عددا كبيرا من الصراصير وهي تحيط بسرير مريض في مركز النقاهة التابع لمستشفى الملك فهد، ما أثار، حينها، موجة غضب واسعة، أجبرت وزارة الصحة على التدخل في القضية التي هزت القطاع الصحي في المملكة.