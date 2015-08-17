38% من السعوديين ينسون مواعيد تطعيم أطفالهم

أكد مصدر في وزارة الصحة السعودية أن 37.87% من المواطنين السعوديين ينسون بشكل دائم مواعيد تطعيم أبنائهم ضد بعض الأمراض.

وأطلقت الوزارة بسبب ذلك، خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال عبر بوابتها الإلكترونية، للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، فيما بلغ عدد المتقدمين للاستفادة من هذه الخدمة نحو 366 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين، وذلك حتى يوم 14 من الشهر الجاري.

ولجأت الوزارة إلى هذا الإجراء الوقائي "للحفاظ على صحة أطفال المملكة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن أن ينشأ عنها الإهمال في أخذ التطعيمات في أوقاتها المجدولة طبيا ومحاولة تذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين وفقا لجدول التطعيمات الجديد الذي استحدثته".

ويتم إرسال رسالة، إما قصيرة عبر الهاتف النقال (SMS) أو عبر البريد الإلكتروني، للتذكير بموعد تطعيم الطفل قبل أسبوع تقريبا شريطة تسجيلهم في هذه الخدمة التي تتاح عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وتعد التطعيمات، حسب وزارة الصحة، مهمة جدا نظرا لأنها تؤمن حماية كبيرة ضد الأمراض، كما أن إهمالها يؤدي إلى الإصابة بعدد من الفيروسات ما يكلف المواطنين والوزارة كثيرا من الأعباء المادية.

ويتطلب الاشتراك في هذه الخدمة تعبئة حقول شاشة التسجيل باسم الطفل، وتاريخ ميلاده بالهجري أو الميلادي، كما تسمح الوزارة من خلال خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال بالتذكير لأطفال آخرين على أن يكون الحد الأقصى هو 5 أطفال.

ويستمر جدول التطعيمات الأساسية الوارد في بوابة الوزارة الإلكترونية منذ الولادة بالتطعيم ضد الدرن وينتهي في سن السادسة بثلاثة تطعيمات أساسية هي الثلاثي البكتيري والثلاثي الفيروسي والجدري المائي.