شرب القهوة يومياً يحسن حياة مصابي سرطان القولون

واشنطن - أشارات دراسة أمريكية جديدة بأن تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين يومياً تعمل على تقليل خطر تكرار الإصابة بسرطان القولون مرة أخرى.

كما وجد الباحثون بأن تناول أربعة أكواب من القهوة يومياً يعمل على تحسين البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان القولون خصوصاً في المرحلة الثالثة من المرض.

وكثيراً ما يرتبط استهلاك القهوة بمجموعة واسعة من الحالات الطبية، حيث أشارت آخر دراسة بأن استهلاك القهوة كل يوم يحد من مخاطر ضعف الانتصاب.

وفي استطلاع قام به الباحثون على 953 من المرضى المصابين بسرطان القولون في المرحلة الثالثة، ركزوا بشكل خاص على تأثير استهلاك القهوة المحتوية على الكافيين وعلى مقدرتها على عدم تكرار الإصابة بالمرض.

ووجد الباحثون بأن 42% من المشاركين والذين تناولوا يومياً حوالي 460 مليغرام يومياً من القهوة، كانوا أقل عرضة لتكرار الإصابة بالسرطان بالمقارنة مع غيرهم الذين لم يتناولوا القهوة.

وحسب الباحثين فإن الأسباب الدقيقة وراء هذه النتائج غير معروفة، ولكن يقول الباحثون بأن استهلاك الكافيين يزيد من حساسية الانسولين، والذي يعمل على تقليل الالتهابات وهي من العوامل الخطرة للسرطان والسكري.