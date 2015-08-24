أحد أقدم مطاعم إمارة دبي بحلة جديدة

خضع دير كيلر، أحد أقدم مطاعم إمارة دبي، لتجديد ديكوراته الداخلية وتغييرات في قائمة الطعام ليستقبل وهو بحلة جديدة محبي الطعام الألماني بدبي من الأول من سبتمبر.

تحتفل قائمة الطعام الجديدة بإنضمام الشيف الألماني مارسيل كوربوكا إلى فريق عمل دير كيلر. يتمتع الشيف مارسيل بخبرة طويلة وشاملة بالمطبخ الألماني. قَولب الشيف هذه الخبرة بإطار مبتكر بتصميمه قائمة الطعام الجديدة بنكهات جبال الألب المنعشة، فتتضمن القائمة أطباق من النمسا، سويسرا، وألمانيا.

يشاركنا الشيف مارسيل معلقا على قائمة الطعام الجديدة وإعادة إفتتاح دير كلير بحلته الجديدة: "اخترنا أن نتبع منهج جديد بإضافة أطباق ومشروبات من دول مجاورة كالنمسا وسويسرا. حافظنا على التزامنا وإخلاصنا لتراث وهوية دير كلير، لكننا نوفر الآن إختيارات أوسع لزبائننا الأوفياء منذ 18 عاما".

يعد دير كيلر أحد أقدم المطاعم بإمارة دبي، فقد تم افتتاحه عام 1977 بفندق شيكاغو بيتش. تم إعادة افتتاح دير كلير بفندق جميرا بيتش هوتيل عام 1997، وأصبح منذ ذلك الحين ملتقى الجالية الألمانية بدبي وكل محبي الطعام والثقافة الألمانية. يعود دير كيلر لاستقبال محبيه بديكور جديد وقائمة طعام مستوحاة من جبال الألب لتنقل إلى دبي أطباق ريفية وتقليدية.

توفر قائمة الطعام الجديدة أطباق تقليدية أصيلة تتميز بحصص كبيرة وغنية. يستخدم دير كيلر لحوم مستوردة خصيصا من ألمانيا للحفاظ على أصالة الأطباق، كما تتضمن القائمة الجديدة العديد من أطباق الراكليت السويسرية الشهيرة والشنتزل النمساوي.

يحتفل مطعم دير كيلر بالمهرجان الألماني أكتوبر فيست وذلك في سابقة لم يقم بها أي مطعم بدبي، حيث يقدم المطعم عروضا خاصة بالمهرجان من خلال قائمة خاصة تتوفر من تاريخ 17 سبتمبر.