عدد الشامات مؤشر لخطر سرطان الجلد

إرم- أكد بحث طبي جديد أن الناس الذين لديهم عدد أقل من الشامات قد يكونوا في خطر أكبر لتطور سرطان الجلد.

وأوضحت الدراسة التي عُرضت في الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية 2015، أن وجود عدد كبير من الشامات يعد أحد عوامل الخطر المعروفة لسرطان الجلد.

وأشارت الدراسة الجديدة، إلى أنه في حين أن الناس الذين لديهم أعداد كبيرة من الشامات قد يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الجلد من غيرها، إلا أن الذين لديهم عدد أقل من الشامات قد يواجهون نوعا مختلفا من المخاطر وهو التعرض أكثر عرضة لسرطان الجلد.

ولاحظ الباحثون بعد مراجعة 281 مريضا مصابين بسرطان الجلد بأن المرضى الذين يعانون عدد أقل الشامات ظهر لديهم تطور في سرطان الجلد الأكثر عدوانية من المرضى الذين يعانون من أعداد كبيرة من الشامات.

كما لاحظوا أن المرضى الذين يعانون من 50 شامة أو أكثر كانوا أكثر عرضة للتشخيص مع سرطان الجلد في سن مبكرة من المرضى الذين يعانون من عدد أقل من الشامات.

ويعد هذا البحث مجرد دراسة وصفية، حيث أكد الدكتور كيم وهو أحد القائمين على البحث أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات على نطاق واسع للتحقق من صحة هذه النتائج.