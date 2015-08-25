دراسة: المصابون بالتوحد لديهم أفكار أكثر ابداعا

لندن- أكدت دراسة بريطانية جديدة أن الأفراد الذين يولدون ولديهم سمات تشبه سمات مرض التوحد تتولد لديهم مهارات الابداع أكثر من الأشخاص العاديين.

وأشارت اختبارات التفكير التباعدي إلى أن الأفراد الذين لديهم مستويات عالية من سمات التوحد أكثر عرضة للتوصل إلى أفكار جديدة وغير عادية.

وللوصول إلى النتائج التي نشرت في مجلة للتوحد واضطرابات النمو، قام الباحثون بتحليل بيانات 312 شخصا من الذين تم جمع معلومات عنهم خاصة بسمات التوحد.

وقام الباحثون باختبار المشاركين بعدد من اختبارات الإبداع والذي يتطلب منهم التفكير في العديد من الاستخدامات البديلة لبعض الأشياء ثم قاموا بتقييم كمية من أفكار المشاركين.

وأوضحت النتائج أن المشاركين المصابين بالتوحد تمكنوا من توليد أفكار في البداية أكثر غرابة ومختلفة عن غيرهم.

ويقول الباحث المشارك في الدراسة الدكتور مارتن دوهرتي من كلية علم النفس في جامعة إيست إنجليا في المملكة المتحدة إن هذه النتائج جاءت بمثابة مفاجأة، حيث كان ينظر للأفراد اللذين يولدون بسمات قريبة للتوحد على أن تفكيرهم صلب وجامد.

وأشار الباحثون إلى أنه ليس كل الناس ممن لديهم سمات توحد سيكونون ذات قدرات أكبر في حل المشاكل الابداعية.